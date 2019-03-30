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Наименование закупки
Поставка радиодеталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.03.2019 13:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Поставка радиодеталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.03.2019 07:00 GMT +330.03.2019 07:0030.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 88173Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка радиодеталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019
Начальная цена
405 996,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промышленная зона "Сутузово", центральный склад УМТСиК-филиал ООО "Газпром трансгаз Чайковский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции. Поставка должна быть произведена до 30.06.2019 г. Цена продукции, должна включать дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортные расходы; страховой тариф; упаковку; налоги; пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 5.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 50.000
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