Поставка радиодеталей для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" 2019

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции. Поставка должна быть произведена до 30.06.2019 г. Цена продукции, должна включать дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой продукции (транспортные расходы; страховой тариф; упаковку; налоги; пошлины и другие обязательные платежи, и расходы, связанные с поставкой продукции).