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    Поставка сантехнических материалов для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.03.2019 22:0014.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87995Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    87995

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических материалов для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.03.2019 07:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических материалов для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.03.2019 22:00 GMT +314.03.2019 22:0014.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87995Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических материалов для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Начальная цена

    611 443,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона СУТУЗОВО, ИТЦРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 дней с момента получения, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лен сантехнический 420х70ММ 200Г"

    Кол-во: 20.000

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