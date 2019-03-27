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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 13:27
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Контактный телефон
+7 831 430-96-19
Факс
+7 831 428-30-44
Адрес электронной почты
cev@ggc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пужайло Александр Федорович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 13:00 GMT +327.03.2019 13:0027.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87978Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"
Начальная цена
593 972,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Поставка товара осуществляется одной партией на основании заявки Покупателя и в сроки, указанные в заявке. 2. Оплата товара производится в течение 30 календарных дней после получения Покупателем Товара и выставленного Поставщиком счета. 3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Допускается передача заявки средствами факсимильной связи, а также электронной почтой. 5. Получателем товара является Покупатель. Доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26. 6. Разгрузка Товара и его доставка до места хранения производится силами Поставщика и за его счет. 7. Количество и ассортимент партии Товара определяются заявкой Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Наименование заказчика
АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
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