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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"

    Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 13:0027.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87978Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    87978

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:27

    Документация процедуры

    Тех_зад_расх_мат.pdf

    _договора__№_2.doc

    С-з_Савченкову_С.В..pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Контактный телефон

    +7 831 430-96-19

    Факс

    +7 831 428-30-44

    Адрес электронной почты

    cev@ggc.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пужайло Александр Федорович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 13:00 GMT +327.03.2019 13:0027.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87978Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для периферийной техники_АО "Гипрогазцентр"

    Начальная цена

    593 972,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Поставка товара осуществляется одной партией на основании заявки Покупателя и в сроки, указанные в заявке. 2. Оплата товара производится в течение 30 календарных дней после получения Покупателем Товара и выставленного Поставщиком счета. 3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Допускается передача заявки средствами факсимильной связи, а также электронной почтой. 5. Получателем товара является Покупатель. Доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26. 6. Разгрузка Товара и его доставка до места хранения производится силами Поставщика и за его счет. 7. Количество и ассортимент партии Товара определяются заявкой Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Canon PGI-520PGBK черный 19МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Картридж Canon CLI-521BK черный 9МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Копи-картридж Xerox 113R00670 для Phaser 5500/5550"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Картридж НР 307A CE741A голубой 7300 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Картридж HP Q7516A черный 12000 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж HP CF280A черный 2700 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Картридж HP CE505A черный 2300 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Принт-картридж HP CF213A для LaserJet Pro 200 MFP пурпурный 1800 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Картридж Xerox 106R01294 черный 35000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Картридж HP 83А CF283A черный 1500 страниц оригинальный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Картридж НР 12A Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Картридж HP CE285A черный 1600 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Картридж НР 307A CE740A черный 7000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Картридж НР 507А CE400A черный 5000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Картридж НР 307A CE742A желтый 7300 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Принт-картридж HP CF210A для LaserJet Pro 200 MFP черный 1400 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Картридж HP Q7553X (53X) черный 7000 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 18"

    "Принт-картридж HP CF211A для LaserJet Pro 200 MFP голубой 1800 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Принт-картридж HP CF212A для LaserJet Pro 200 MFP желтый 1800 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Комплект картриджей Canon 7240 Canon CLI-451BK, CLI-451C, CLI-451M, CLI-451Y, PGI-450PGBK XL оригинальный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Картридж HP CF214A черный 10000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Картридж НР 307A CE743A пурпурный 7300 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Картридж HP Q7570A черный 15000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Картридж HP 36А CB436A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Картридж HP CE278A черный 2100 страниц"

    Кол-во: 5.000

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