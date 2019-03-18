Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Павильон для курения

    Павильон для курения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.03.2019 07:0018.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87875Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    87875

    Наименование закупки

    Павильон для курения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    06.03.2019 07:33

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Сибирское главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Контактный телефон

    +7 383 217-60-05

    Факс

    Адрес электронной почты

    RubcovYA@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Павильон для курения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.03.2019 07:00 GMT +318.03.2019 07:0018.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 87875Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Павильон для курения

    Начальная цена

    33 333,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Тимирязева, 2г.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка Товара Покупателю производится силами и за счет Поставщика в соответствии с режимом рабочего времени Покупателя, c понедельника по четверг с 9-00 до 17-00, в пятницу с 9-00 до 16-00 (время Новосибирское). Право выбора способа доставки Товара принадлежит Поставщику. В день поставки Товара Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром счет, товарную накладную (унифицированная форма №Торг-12). Расчет за поставленный Товар производится Покупателем на основании подписанной товарной накладной (унифицированная форма №Торг-12) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем счета Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Сибирское ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Сибирское ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Красный проспект, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "павильон для курения БМк-001 или аналог"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить