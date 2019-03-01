Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"

    Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.03.2019 07:3001.03.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 86940Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    86940

    Наименование закупки

    Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.02.2019 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.03.2019 07:30 GMT +301.03.2019 07:3001.03.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 86940Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка муфт и переводников для филиала ООО "Газпром ПХГ" "УМТСиК"

    Начальная цена

    340 674,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141101, Московская обл., г. ЩелковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до грузополучателя включена в стоимость продукции. Отсрочка 30 дней для СМСП, 60 дней для крупных предприятий.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Переводник для НКТ П73х89 300ММ ГОСТ 23979-80"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Ценовой запрос № 75968
    Поставка запасных частей для ГРС
    Поставка запасных частей для ГРС
    75968
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    388 770
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 78393
    Закупка элеватора для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    Закупка элеватора для нужд Тюменского филиала ООО "Газпром проектирование"
    78393
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    46 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 83874
    Поставка элеваторов
    Поставка элеваторов
    83874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    467 797
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 83889
    Поставка бурового оборудования для Ноябрьского УИРС
    Поставка бурового оборудования для Ноябрьского УИРС
    83889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    489 664
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 83893
    ЗИП к оборудованию для спуска КПО
    ЗИП к оборудованию для спуска КПО
    83893
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    495 764
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить