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    Главная / Торги / Поставка доски,сетки,припоев и проч.

    Поставка доски,сетки,припоев и проч.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 10:0021.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 86513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    86513

    Наименование закупки

    Поставка доски,сетки,припоев и проч.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка доски,сетки,припоев и проч.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 10:00 GMT +321.03.2019 10:0021.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 86513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка доски,сетки,припоев и проч.

    Начальная цена

    499 898,43

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628412, Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная д.47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Расчеты за поставленную продукцию в течение 30 календарных дней со дня приемки покупателем продукции и получения счета-фактуры Поставщика. 2. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока пломбировочная комбинированная 100М 0.65ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Механизм цилиндровый ФЗ AL 70 английский ключ-вертушка латунь"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Петля дверная универсальная ФЗ Е-100 латунь 180 гр"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Доводчик дверной Notedo DC-040 WHITE до 40КГ белый"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Механизм цилиндровый Аллюр HD F 80-5К BP перфоключ латунь 30x10x40ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Замок навесной влагозащищенный Аллюр SP-50"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Лист профилированный Н-60х845 ОЦ-01-БЦ 845х6000 бесцветный 0.7"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Доска обрезная хвойная 1-3 сорт 50х200ММ 6М естественной влажности"

    Кол-во: 13.500

    "Позиция 9"

    "Припой оловянно-свинцовый Прв КР0.8 ПОС 10 проволока 0.8ММ 3.2КГ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 3.200

    "Позиция 10"

    "Сетка строительная кладочная из проволоки ВР-1 0.51х1.5 (10х30) 50х50ММ 4ММ ООО ПСК "СтальПлюс""

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 11"

    "Проволока стальная нержавеющая ТС 0.5ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 12"

    "Проволока стальная нержавеющая ТС 0.8ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 13"

    "Припой на медной основе ПМФОЦР-6-4-0,03 Проволока 2ММ ТУ 1733-005-17228138-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Припой оловянно-свинцовый Прв КР2 ПОС 61 проволока 2ММ ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 7.000

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