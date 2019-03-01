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    Главная / Торги / Хозяйственные товары

    Хозяйственные товары

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.03.2019 13:0001.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 86447Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    86447

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.02.2019 10:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

    Юридический адрес

    607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75

    Почтовый адрес

    607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75

    Контактный телефон

    7-3179-50205

    Факс

    7-3179-52391

    Адрес электронной почты

    arcomtec@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.03.2019 13:00 GMT +301.03.2019 13:0001.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 86447Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары

    Начальная цена

    32 089,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607130, Нижегородская область, рп. Ардатов, ул. Ленина, д75Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка хозяйственных товаров производится в течение 6 рабочих дней с момента заключения Контракта, транспортом Поставщика и за его счет. Поставка товара осуществляется в часы работы заказчика (с понедельника по четверг с 8-00 часов до 16-30 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-30 часов по московскому времени). Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в полном объеме, предусмотренном Спецификацией, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема передачи товара на основании надлежащим образом оформленных товарной накладной, счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

    Адрес местонахождения

    607130, Российская Федерация, Нижегородская область, Ардатовский район, Ардатов, Ленина, 75

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Comet 400Г ГОСТ Р 51696-2000 банка"

    Кол-во: 40.000

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