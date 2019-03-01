Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка хозяйственных товаров производится в течение 6 рабочих дней с момента заключения Контракта, транспортом Поставщика и за его счет. Поставка товара осуществляется в часы работы заказчика (с понедельника по четверг с 8-00 часов до 16-30 часов, в пятницу с 8-00 часов до 15-30 часов по московскому времени). Оплата осуществляется за фактически поставленный Товар в полном объеме, предусмотренном Спецификацией, в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта приема передачи товара на основании надлежащим образом оформленных товарной накладной, счета, счета-фактуры (в случае, если Поставщик является плательщиком НДС). Авансирование не предусмотрено.