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    Главная / Торги / Право заключения договора на оказание услуг по страхованию (КАСКО) для нужд ООО "Сибметахим"

    Право заключения договора на оказание услуг по страхованию (КАСКО) для нужд ООО "Сибметахим"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.02.2019 06:0022.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85912Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85912

    Наименование закупки

    Право заключения договора на оказание услуг по страхованию (КАСКО) для нужд ООО "Сибметахим"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.02.2019 05:25

    Документация процедуры

    Проект полиса

    Проект заявления

    Техническое задание

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром метанол»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Юридический адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Почтовый адрес

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Контактный телефон

    +7 3822 70-30-62

    Факс

    +7 3822 70-30-13

    Адрес электронной почты

    tender@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашев Евгений Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Право заключения договора на оказание услуг по страхованию (КАСКО) для нужд ООО "Сибметахим"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.02.2019 06:00 GMT +322.02.2019 06:0022.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85912Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на оказание услуг по страхованию (КАСКО) для нужд ООО "Сибметахим"

    Начальная цена

    18 440,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром метанол"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"

    Адрес местонахождения

    634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Имущественное страхование . Страхование имущества предприятий"

    Кол-во: 1.000

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