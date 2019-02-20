Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ценовой запрос № 5

    Ценовой запрос № 5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.02.2019 07:3020.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85632Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85632

    Наименование закупки

    Ценовой запрос № 5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2019 10:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2

    Почтовый адрес

    607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2

    Контактный телефон

    +7 83190 4-43-06

    Факс

    +7 83190 4-43-03

    Адрес электронной почты

    lastochka@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ценовой запрос № 5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.02.2019 07:30 GMT +320.02.2019 07:3020.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85632Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ценовой запрос № 5

    Начальная цена

    610,67

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607713, Нижегородская область, Шатковский район, п.Светлогорск, ул.Ленина, д2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата безналичным расчетом, в течении 15 дней. Поставка транспортом Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГКУ "СРЦН "ЛАСТОЧКА" ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607713, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский р-н, Ленина, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колер ПАЛИЖ бежевый №3 0.1ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить