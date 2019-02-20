Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 дней со дня поставки товара на склад Покупателя. Поставка товара осуществляется партиями, строго по заявке Покупателя. Товар должен быть поставлен в течение 3 х дней со дня подачи заявки.