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    Главная / Торги / Поставка дисков диаграмных

    Поставка дисков диаграмных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.02.2019 05:0020.02.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85608Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85608

    Наименование закупки

    Поставка дисков диаграмных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2019 09:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дисков диаграмных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.02.2019 05:00 GMT +320.02.2019 05:0020.02.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85608Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дисков диаграмных

    Начальная цена

    87 570,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней со дня поставки товара на склад Покупателя. Поставка товара осуществляется партиями, строго по заявке Покупателя. Товар должен быть поставлен в течение 3 х дней со дня подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск диаграммный №2208 250ММ 0-1100ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 7826-93"

    Кол-во: 6000.000

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