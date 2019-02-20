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Наименование закупки
Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
15.02.2019 06:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.02.2019 20:00 GMT +320.02.2019 20:0020.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85593Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
436 651,77
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до склада Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара. Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2.000