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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.02.2019 20:0020.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85593Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85593

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.02.2019 06:19

    Документация процедуры

    Договор.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.02.2019 20:00 GMT +320.02.2019 20:0020.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85593Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к спецтехнике для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    436 651,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до склада Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного по спецификации товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара. Доставка по адресу: 634024, г. Томск, ул. Причальная, д. 10. Все расходы по доставке товара до Покупателя включены в цену поставляемого по спецификации товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запасная часть Диск сцепления ведомый МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-90 МТЗ-70-1601130 ТрансМаш Тюмень"

    Кол-во: 2.000

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