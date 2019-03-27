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    Главная / Торги / Поставка стали горячекатанной СТ 3 (круг, полоса)

    Поставка стали горячекатанной СТ 3 (круг, полоса)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 00:3027.03.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85529Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85529

    Наименование закупки

    Поставка стали горячекатанной СТ 3 (круг, полоса)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.03.2019 10:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Юридический адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Почтовый адрес

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Контактный телефон

    +7 831 276-86-12

    Факс

    +7 831 276-73-54

    Адрес электронной почты

    natknn@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стали горячекатанной СТ 3 (круг, полоса)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 00:30 GMT +327.03.2019 00:3027.03.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85529Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стали горячекатанной СТ 3 (круг, полоса)

    Начальная цена

    36 840,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603035, г. Нижний Новгород, ул. Чаадаева д.2ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 дней с момента поставки товара, поставка в течение 7 дней с момента заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"

    Адрес местонахождения

    603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоса стальная горячекатаная 5х40ММ 6М Ст3пс оцинкованная ГОСТ 103-76"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Круг стальной горячекатаный 30ММ Ст3 ГОСТ 2590"

    Кол-во: 0.500

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