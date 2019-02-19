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    Главная / Торги / Оказание услуг по обучению ответственного персонала по электробесопасности.

    Оказание услуг по обучению ответственного персонала по электробесопасности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 09:0019.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85515Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85515

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обучению ответственного персонала по электробесопасности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.02.2019 13:23

    Документация процедуры

    Описание_закупки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Юридический адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Почтовый адрес

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Контактный телефон

    +7 831 256-29-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gkb40@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вакурова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по обучению ответственного персонала по электробесопасности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.02.2019 09:00 GMT +319.02.2019 09:0019.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85515Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обучению ответственного персонала по электробесопасности.

    Начальная цена

    6 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Героя Юрия Смирнова, д. 71Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок обучения: февраль-март 2019 г. Оплата в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ГКБ № 40"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГКБ № 40"

    Адрес местонахождения

    603083, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Героя Юрия Смирнова, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по электробезопасности II, III, IV, V группы допуска"

    Кол-во: 2.000

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