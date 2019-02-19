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    Главная / Торги / Зап.части автобуса ПАЗ для "Степновского ПХГ"

    Зап.части автобуса ПАЗ для "Степновского ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 09:0019.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85513Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85513

    Наименование закупки

    Зап.части автобуса ПАЗ для "Степновского ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.02.2019 13:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Зап.части автобуса ПАЗ для "Степновского ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.02.2019 09:00 GMT +319.02.2019 09:0019.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85513Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Зап.части автобуса ПАЗ для "Степновского ПХГ"

    Начальная цена

    103 726,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовская область,Советский район,р.п.Степное промзона "Степновское УПХГ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Задолженность, самовывоз

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь автобусов Рама остова ТП11-6857020"

    Кол-во: 10.000

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