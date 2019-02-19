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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.02.2019 10:09
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1
Почтовый адрес
119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1
Контактный телефон
+7 916 965-81-01
Факс
+7 499 788-91-19
Адрес электронной почты
sales@mashoil.ru
Ф.И.О. контактного лица
Выдрик Борис Григорьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.02.2019 00:00 GMT +319.02.2019 00:0019.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85472Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС
Начальная цена
291 924,30
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Новый Уренгой, БПО Уренгойского УИРСРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
не ранее 30 и не позднее 45 дней от даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "МАШОЙЛ"
Все закупки и тендеры ООО "МАШОЙЛ"
Адрес местонахождения
119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1
Кол-во: 40.000