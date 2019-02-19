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    Главная / Торги / ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС

    ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 00:0019.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85472Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85472

    Наименование закупки

    ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.02.2019 10:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШОЙЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "МАШОЙЛ"

    Юридический адрес

    119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1

    Почтовый адрес

    119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 916 965-81-01

    Факс

    +7 499 788-91-19

    Адрес электронной почты

    sales@mashoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Выдрик Борис Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.02.2019 00:00 GMT +319.02.2019 00:0019.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85472Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ по ТОиТР Уренгойское УИРС

    Начальная цена

    291 924,30

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Новый Уренгой, БПО Уренгойского УИРСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    не ранее 30 и не позднее 45 дней от даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "МАШОЙЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "МАШОЙЛ"

    Адрес местонахождения

    119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнитель ГТ80-70.00.00.001-04"

    Кол-во: 40.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    742 295
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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