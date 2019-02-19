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    Главная / Торги / Поставка электро-бытовой техники для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Волгоградское УПХГ"

    Поставка электро-бытовой техники для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Волгоградское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 12:0019.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85471Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85471

    Наименование закупки

    Поставка электро-бытовой техники для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Волгоградское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.02.2019 10:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электро-бытовой техники для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Волгоградское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.02.2019 12:00 GMT +319.02.2019 12:0019.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85471Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электро-бытовой техники для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Волгоградское УПХГ"

    Начальная цена

    408 509,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, Городищенский район, п.Красный пахарь. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    до 30 числа месяца следующего за месяцем поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Холодильник Indesit ST 167 167х60х67СМ 245Л 51Л белый"

    Кол-во: 14.000

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