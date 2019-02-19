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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТОи ТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
14.02.2019 10:28
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625014, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 264, -, -
Почтовый адрес
625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 264
Контактный телефон
+7 3452 29-00-24
Факс
+7 3452 29-00-28
Адрес электронной почты
mskozlov@agrad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Михаил Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОи ТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.02.2019 09:00 GMT +319.02.2019 09:0019.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85467Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОи ТР
Начальная цена
43 676,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, город Тюмень, ул. Республики, дом 264 аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 90 дней, доставка до склада заказчика включена в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "АВТОГРАД МАСТЕР"
Все закупки и тендеры ООО "АВТОГРАД МАСТЕР"
Адрес местонахождения
625014, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ РЕСПУБЛИКИ, 264, -, -
625014, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 264
Кол-во: 1.000