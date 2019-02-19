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    Главная / Торги / Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 00:0019.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85462Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85462

    Наименование закупки

    Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.02.2019 09:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-02-56

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    info@mtg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Денис Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.02.2019 00:00 GMT +319.02.2019 00:0019.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85462Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ

    Начальная цена

    375 593,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, "Филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Управление материально-технического снабжения и комплектации (Коммунарский участок), Российская Федерация, 108814, г. Москва, поселение Сосенское, д. Столбово Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газоанализатор -течеискатель ФП-22 Метан (CH4) Пропан (C3H8) Водород (H2) 185 x 60 x 35ММ"

    Кол-во: 8.000

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