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    Главная / Торги / Поставка химико-фармацевтических средств

    Поставка химико-фармацевтических средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.02.2019 06:0019.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85448

    Наименование закупки

    Поставка химико-фармацевтических средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    14.02.2019 08:32

    Документация процедуры

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Перечень_документов_к_договору.docx

    Запрос_документов.doc

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    Договор_поставки_Типовая_форма_.pdf

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химико-фармацевтических средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.02.2019 06:00 GMT +319.02.2019 06:0019.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химико-фармацевтических средств

    Начальная цена

    594 692,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Препарат Сальбутамол аэрозоль 100 мкг/доза 200 доз"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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