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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
и6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2019 17:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
368222, РЕСП ДАГЕСТАН, Г БУЙНАКСК, УЛ ИМ ХИРУРГА ГАДЖИЕВА, ДОМ 3
Почтовый адрес
368222, РЕСП ДАГЕСТАН, Г БУЙНАКСК, УЛ ИМ ХИРУРГА ГАДЖИЕВА, ДОМ 3
Контактный телефон
+7 928 588-22-53
Факс
--
Адрес электронной почты
transgaz05@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Багавов Мама Исаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
И6
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.02.2019 10:00 GMT +318.02.2019 10:0018.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85430Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
И6
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, г.Махачкала, п.СтепнойРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течении 30 дней после поставки. Доставка в течении 7 дней за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
Все закупки и тендеры ООО "ТРАНСГАЗСТРОЙ"
Адрес местонахождения
368222, РЕСП ДАГЕСТАН, Г БУЙНАКСК, УЛ ИМ ХИРУРГА ГАДЖИЕВА, ДОМ 3
Кол-во: 1.000