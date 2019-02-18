www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка электротехнических товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2019 13:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Почтовый адрес
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Контактный телефон
+7 831 417-27-86
Факс
Адрес электронной почты
gbu.17@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электротехнических товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.02.2019 09:00 GMT +318.02.2019 09:0018.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85365Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электротехнических товаров
Начальная цена
115 990,62
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, поставка осуществляется по адресу заказчика: 603122, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Вячеслава Шишкова, д. 2, корп.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поквартально в течение календарного года не реже раза в квартал согласно заявки Заказчика. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 15 рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры), при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленного товара. Авансирование не предусмотрено
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "ОЦСОГПВИИ"
Адрес местонахождения
603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Вячеслава Шишкова, 2/2
Кол-во: 10.000