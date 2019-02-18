Условия договора

Условия оплаты и доставки

Соглашаясь на ценовой запрос Заказчика, размещенный на ЭТП ГПБ, Поставщик с момента электронного утверждения Заказчиком ЦЗ на ЭТП ГПБ обязуется передавать в собственность Покупателю материально-технические ресурсы (далее по тексту договора «Товар»): запасные части, номерные агрегаты, аксессуары, расходные материалы, специализированные жидкости и автомобильные масла и т.д., предназначенные для транспортных средств, в согласованном количестве, номенклатуре и ассортименте, произведя отгрузку Товара со склада Поставщика в течение суток, подтвердив добросовестность исполнения по передаче Товара для транспортирования путем вручения Заказчику или размещения на ЭТП ГПБ товарно-транспортной накладной, оформленной перевозчиком. При этом Поставщик обязуется в день начала поставки сообщить в письменной форме сведения о перевозчике и предполагаемой дате доставки Товара Заказчику. Срок доставки Товара до момента вручения его Заказчику не должен превышать 7 (семи) календарных дней. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставляемого Товара в течение срока, установленного заводом-изготовителем, а при отсутствии гарантии завода-производителя, Поставщик устанавливает свой гарантийный срок в течение 100 (сто) календарных дней, следующих за днем подписания Заказчиком товарной накладной о приеме Товара. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков. Прерывание срока гарантии исчисляется со дня получения Поставщиком извещения (уведомления или претензии) Заказчика о недостатках Товара или отсутствии необходимых документов и сертификатов. Поставщик обязуется произвести замену некачественного Товара на качественный в течение 7 (семи) календарных дней, оплата возврата, упаковки и транспортирования новой партии Товара, взамен некачественной, полностью за счет Поставщика. Право собственности и риск случайной гибели на Товар переходят к Заказчику с момента получения представителем Заказчика Товара на складе Заказчика (ул.Энергостроителей, 10, сооружение 13 г.Сургут, ХМАО-Югра), после подписания Заказчиком товарной накладной (форма ТОРГ-12). Поставщик самостоятельно с учетом специфики и габаритов Товара до принятия в исполнение ЦЗ Заказчика определяет вид, форму и вариант транспортной тары и упаковки, позволяющие в полной мере обеспечить сохранность, целостность и функциональность Товара при погрузке/разгрузке и транспортировке. Затраты Поставщика на тару и упаковку включаются в общую стоимость цены Товара, которая после отражения ее Поставщиком на ЭТП ГПБ, изменению не подлежит. В случае повреждения или утраты Товара в результате не соответствия выбранной Поставщиком упаковки целям сохранности Товара, риск утраты или повреждения Товара в период доставки до склада Заказчика несет Поставщик. Оплата Товара производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств в течение 60 дней с момента окончания поставки, которая считается исполненной в момент вручения Товара и сопутствующих к ней документов (паспорт на агрегат и гарантийный талон (при наличии таковых), в обязательном порядке: счет-фактура, товарная накладная, сертификат качества Товара или документ завода-изготовителя о том, что товар не подлежит сертификации) Заказчику, если Товар и документы приняты без претензий ООО "Газпром трансгаз Сургут". Обязательства по оплате считаются исполненными в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. В стоимость Товара входят все расходы Поставщика по доставке, упаковке, сертификации Товара. Поставщик должен дать в письменной форме гарантии (интерпретируются в соответствии с положениями статьи 431.2. ГК РФ как заверения об обстоятельствах), что поставляемый Заказчику Товар по качеству и комплектности полностью соответствует требованиям ГОСТов и/или ТУ, действующих на территории РФ, сертифицирован, технически безопасен для эксплуатации, не заложен, не находится под арестом, не обременен правами третьих лиц, не является контрафактным и не был в употреблении, не является восстановленным из брака. Соглашаясь на настоящую оферту, Поставщик гарантирует, что при исполнении настоящего договора не нарушаются любые права, которые основаны на промышленной и интеллектуальной собственности, а также на авторском праве и любом ином вещном или обязательном праве третьих лиц. При приемке Товара представитель Заказчика осуществляет проверку соответствия требованиям к количеству и ассортименту, содержащимся в сопроводительных документах. Проверка на качество Товара, а также проверку на то, что Товар не контрафактный и ранее не использовался, и соответствие его номенклатуре и кодификации Заказчик и ООО "Газпром трансгаз Сургут" производят в течение 40 (сорок) календарных дней, следующих за днем окончания поставки Товара. При наличии претензий к поставленному Товару, обязательства по оплате не наступают. При наличии спора по вопросу качества или соответствия Товара на запрос Заказчика, назначается независимая экспертиза, проводимая за счет Поставщика. Положения статей 823, 317.1 ГК РФ не применяются, банковская гарантия Заказчиком не предоставляется. Подсудность любых споров, возникающих между Заказчиком и Поставщиком-Арбитражный суд ХМАО-Югра. За нарушение сроков поставки, в том числе нарушение сроков начала исполнения ЦЗ, или нарушение сроков замены некачественного Товара, Поставщик обязуется выплатить Заказчику неустойку в размере 1% от общей суммы ЦЗ за каждый день просрочки. Заказчик вправе односторонне произвести зачет сумм неустойки в счет имеющихся денежных обязательств, принятых Заказчиком без замечаний оконченных поставок Поставщика, уменьшив на сумму неустойки размер перечисляемого Поставщику платежа за поставленный и принятый качественный и в срок Товар.