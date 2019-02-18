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    Главная / Торги / Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"

    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2019 10:0018.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85278Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85278

    Наименование закупки

    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.02.2019 16:53

    Документация процедуры

    Проект_договора,_спецификация,_опросный_лист.rar

    Документация_эл._магазин.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    +7 812 612-86-01 доб. 34229

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    tender@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупова Ася Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.02.2019 10:00 GMT +318.02.2019 10:0018.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85278Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"

    Начальная цена

    158 792,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ленинградская область, 188659, Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, пос. Лесное, промышленная зона «Лесное», уч. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта изолирующая монолитная ИММ 108-9.8-У ТУ 3647-006-93719333-2009"

    Кол-во: 1.000

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