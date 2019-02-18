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Наименование закупки
Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
13.02.2019 16:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
+7 812 612-86-01 доб. 34229
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
tender@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсупова Ася Анатольевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.02.2019 10:00 GMT +318.02.2019 10:0018.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85278Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка изолирующей монолитной муфты ИММ-108-9,8-У / БАЗАЛИТ-М ТУ 2312-007-95956497-2011 в комплекте с искроразрядником HGS100Ex ТУ 3647-006-93719333-2009 для нужд ООО "Газпром инвест"
Начальная цена
158 792,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ленинградская область, 188659, Ленинградская обл., Всеволожский район, Куйвозовское сельское поселение, пос. Лесное, промышленная зона «Лесное», уч. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
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