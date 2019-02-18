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    Главная / Торги / Поставка шин для производственных нужд

    Поставка шин для производственных нужд

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2019 07:0018.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85266Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85266

    Наименование закупки

    Поставка шин для производственных нужд

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    13.02.2019 09:15

    Документация процедуры

    Спецификация_для_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин для производственных нужд

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.02.2019 07:00 GMT +318.02.2019 07:0018.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85266Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для производственных нужд

    Начальная цена

    402 492,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская обл., Красноярский район, Джанайский сельсовет, ООО «Газпром добыча Астрахань», территория производственной базы Управления материально-технического снабжения и комплектации Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных по настоящему договору товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12, подтверждающей исполнение Поставщиком обязательств по настоящему договору, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур и представленных Покупателю в течение 5 дней с даты отгрузки, но не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным. Поставка будет осуществлена Поставщиком на склад Покупателя одной партией после уведомления покупателя о готовности ТМЦ к отгрузке

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина грузовая Кама 310 320/508 R20 154/149 J 18 всесезонная КАМАЗ, МАЗ НКШЗ"

    Кол-во: 12.000

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