Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей к переферийному оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Поставка запасных частей к переферийному оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 11:0015.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85237Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85237

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к переферийному оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 19:02

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    +7 495 719-54-33

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    y.ushakov@gazpromgeofizika.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ушаков Юрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Костромская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к переферийному оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 11:00 GMT +315.02.2019 11:0015.02.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85237Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к переферийному оборудованию для сейсморазведки для нужд ПФ "Костромагазгеофизика"

    Начальная цена

    72 421,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Костромская область, 156518, Костромская обл., Костромской р-н, пос. Фанерник, ул. Геофизиков, д. 25АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка в течение 30 дней с даты заключения договора. Оплата в срок не более 30 (Тридцати) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. (в случае заключения договора с субъектами малого и среднего предпринимательства) - в течение 90 (Девяноста) календарных дней после передачи товара согласно этой спецификации и подписанным сторонами соответствующим ПУД на основании счета, предоставленного Поставщиком Покупателю. Покупатель вправе в одностороннем порядке изменить сроки оплаты поставленного товара в сторону увеличения. При этом Покупатель обязан направить Поставщику письменное уведомление, в котором указывает новые сроки оплаты товара, полученного согласно спецификации. Данное уведомление является неотъемлемой частью Договора. Поставка до склада Заказчика силами и за счет средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транзистор IRFP2907PBF ООО "ГК Абсолют""

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить