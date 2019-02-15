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    Главная / Торги / Обучение лиц, обслуживающих сосуды, работающие под давлением

    Обучение лиц, обслуживающих сосуды, работающие под давлением

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 09:0015.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85206Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85206

    Наименование закупки

    Обучение лиц, обслуживающих сосуды, работающие под давлением

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 15:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Юридический адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Почтовый адрес

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Контактный телефон

    +7 831 460-37-12

    Факс

    +7 831 234-03-23

    Адрес электронной почты

    noptd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обучение лиц, обслуживающих сосуды, работающие под давлением

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 09:00 GMT +315.02.2019 09:0015.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85206Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение лиц, обслуживающих сосуды, работающие под давлением

    Начальная цена

    4 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Н. Новгород,ул. Родионова, д.198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней после акта выполненных работ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКПД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКПД"

    Адрес местонахождения

    603093, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Родионова, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение лиц, обслуживающих сосуды; работающие под давлением повторное обучение очная/дистанционная 32Ч АНО ДПО "УЦ "Потенциал""

    Кол-во: 4.000

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