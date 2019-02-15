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    Главная / Торги / папка - регистратор, ежедневник

    папка - регистратор, ежедневник

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85198Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85198

    Наименование закупки

    папка - регистратор, ежедневник

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 15:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Юридический адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Почтовый адрес

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Контактный телефон

    +7 83147 9-45-27

    Факс

    +7 83147 9-45-27

    Адрес электронной почты

    csogpvi@soc.arz.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Папка - регистратор, ежедневник

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 00:00 GMT +315.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85198Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Папка - регистратор, ежедневник

    Начальная цена

    2 918,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Революции, 18аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"

    Адрес местонахождения

    607220, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Арзамас, Революции, 18а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ежедневник"

    Кол-во: 12.000

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