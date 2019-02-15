Условия договора

Условия оплаты и доставки

Форма договора заказчика. Оплата в течение 60 календарных дней после получения товара. 169302, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4. Поставка 1 раз в квартал до конца года, по мере необходимости.