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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 12:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
Почтовый адрес
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Контактный телефон
+7 812 455-01-55
Факс
+7 812 455-01-71
Адрес электронной почты
pav-krylov@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Леончик Илья Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85195Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).
Начальная цена
694 435,77
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит.А, 10 этаж корпуса С Бизнес-центра «Пулково-Скай»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с проектом договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ 335"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"
Адрес местонахождения
196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010
196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010
Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 600.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 230.000
Кол-во: 17.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 115.000
Кол-во: 3.000
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Кол-во: 112.000
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Кол-во: 5.000
Кол-во: 21.000
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Кол-во: 3.000
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Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 77.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 12.000
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Кол-во: 78.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 20.000
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Кол-во: 5.000
Кол-во: 32.000
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Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
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Кол-во: 13.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 26.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 8.000
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Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
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Кол-во: 10.000
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Кол-во: 15.000
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Кол-во: 5.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 5.000
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Кол-во: 3.000
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Кол-во: 19.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 31.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 9.000
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