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    Главная / Торги / Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).

    Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85195Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85195

    Наименование закупки

    Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 12:20

    Документация процедуры

    _договора_поставка-хранение_канц_товаров_2018_№_3.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Юридический адрес

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    Почтовый адрес

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Контактный телефон

    +7 812 455-01-55

    Факс

    +7 812 455-01-71

    Адрес электронной почты

    pav-krylov@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Леончик Илья Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 11:00 GMT +326.03.2019 11:0026.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85195Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Корректировка в соответствии с Вашими правками (март).

    Начальная цена

    694 435,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит.А, 10 этаж корпуса С Бизнес-центра «Пулково-Скай»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ 335"

    Адрес местонахождения

    196210, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ ВНУКОВСКАЯ, ДОМ 2, ЛИТЕР А, ПОМЕЩЕНИЕ 1010

    196210, г. Санкт – Петербург, ул. Внуковская, д.2, лит. А, помещение 1010

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тетрадь общая Attache 96ЛИСТ пластик А4 спираль клетка"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Точилка Attache Happy 2 отверстия пластик в ассортименте"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium+ 80Г/М² 171ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 4"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Economy 75ММ A4 пластик черная 480ЛИСТ 172033"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Скобы для степлера Attache №10 металлические цветные 1000ШТ 20ЛИСТ 256098"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Папка-уголок Е-310 A4 жесткий пластик желтая прозрачная 180МКМ 10ШТ 627970"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Папка-уголок Attache Е-310 А4 жест.пластик красная прозрачная 180МКМ 10ШТ 627972"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Набор текстмаркеров Attache Colored 1-5ММ 4 цвета"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 9"

    "Набор настольный вращающийся Attache JC803 черный"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 10"

    "Набор канцелярский настольный Attache 15 предметов черный вращающийся"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Нить прошивная 500М для документов ЛШ460 белая d 1.5ММ 718010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Нож канцелярский промышленный 18ММ красный"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 13"

    "Ножницы офисные Attache 19.5СМ с пластиковыми прорезиненными ручками"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 14"

    "Папка на кольцах 2 кольца Attache пластик черная 32ММ 50273"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 15"

    "Папка на резинках Attache А4 пластик синяя 200ЛИСТ 36ММ 801571 60ШТ/УПАКММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Attache Эконом синяя 75ММ"

    Кол-во: 230.000

    "Позиция 17"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Economy 50ММ A4 пластик желтая 172136"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 18"

    "Папка-регистратор Комус Эконом с арочным механизмом 50ММ А4 зеленая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Папка-регистратор с арочным механизмом Комус Экономи 50ММ А4 красная"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 20"

    "Папка-регистратор Комус Эконом с арочным механизмом 50ММ А4 синяя"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 21"

    "Папка-регистратор Bantex Economy с арочным механизмом 50ММ черная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Папка-скоросшиватель Комус красная А4"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 23"

    "Папка-регистратор Комус Эконом с арочным механизмом 75ММ А4 синяя"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 24"

    "Папка файловая Attache 30ШТ А4 синяя"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Папка файловая Комус Шёлк А4 100ШТ синяя"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 26"

    "Папка-конверт на кнопке А4 синяя 10ШТ 0.18ММ 727926"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Папка-скоросшиватель Дело № белая картон А4 380Г/М²"

    Кол-во: 112.000

    "Позиция 28"

    "Папка-скоросшиватель Attache с пружинным механизмом синяя пластик 0.7ММ А4 до 150ЛИСТ 17ММ с карманом"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 29"

    "Папка-скоросшиватель Комус синяя А4 с перфорацией на корешке"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 30"

    "Папка-уголок Attache жесткий пластик прозрачная, синяя 180мкм 10ШТ 627975"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Папка-уголок Attache жесткий пластик синяя 180МКМ 10ШТ 627973"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Папка-уголок Attache Fantasy A4 в ассортименте 180МКМ 8ШТ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 33"

    "Папка-уголок A4 пластик в ассортименте 150МКМ 10ШТ 3 отделения 727921"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "Папка-уголок Комус 180МКМ 10ШТ 3 отделения"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Папка-уголок Комус А4 прозрачная 180 мкм"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 36"

    "Папка подвесная Комус Foolscap 405x242ММ 200ЛИСТ 25ШТ зеленая 162438"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 37"

    "Подставка настольная для канцелярских мелочей Uniplast пластик 7 отделений черная 20200"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 38"

    "Подставка настольная для канцелярских принадлежностей вращающаяся Attache Квартет 125x125x110ММ полистирол 4 отделения черная 780294"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Разделитель листов Attache Selection пластик цветной 105x240ММ 12ЛИСТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 40"

    "Разделитель Attache А4 пластик цветной 12ШТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 41"

    "Разделитель по месяцам листов Комус А4 пластик 12ЛИСТ 361151"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Ручка гелевая Attache Epic 0.5ММ черная игольчатый стержень черный корпус пластик 389740"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "Разделитель Комус картон голубой 105х240ММ 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Резинка универсальная 6СМ ассорти 1.5ММ 200Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 45"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ красная 168715"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 46"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ синяя с резиновой манжеткой прозрачный пластик"

    Кол-во: 77.000

    "Позиция 47"

    "Ручка гелевая Attache Town 0.5ММ черная"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 48"

    "Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 0.3ММ синяя автоматическая с резиновой манжеткой прозрачный пластик"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 49"

    "Ручка шариковая автоматическая Pilot 0.32ММ синий"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 50"

    "Ручка шариковая BIC Раунд Стик Экзакт 918543 0.35ММ синий 440319"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 51"

    "Ручка шариковая Pilot BPS-GP-F 0,32ММ синий"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 52"

    "Скобы для степлера №10 Attache"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 53"

    "Скобы для степлера №24/6 Комус 1000ШТ 25ЛИСТ"

    Кол-во: 78.000

    "Позиция 54"

    "Скрепки канцелярские Attache Зебра 33ММ полимер овальные 70ШТ картонная коробка 636781"

    Кол-во: 82.000

    "Позиция 55"

    "Скрепки канцелярские Комус 33ММ никелированные круглые 100ШТ"

    Кол-во: 131.000

    "Позиция 56"

    "Скрепочница магнитный Комус пластик"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Степлер Sax 219 10ЛИСТ синий"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 58"

    "Скрепочница No Name магнитная пластик 97ММ 57ММ вертикальная 258968"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 59"

    "Стиратель для досок спрей MEGA Office White Board Clean 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 60"

    "Степлер Sax 49 до 25ЛИСТ синий"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 61"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ черный 0.5ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 62"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ зеленый 0.5ММ 148251"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ красный 0.5ММ 148250"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Стержень Pilot шариковый RFJS-GP-F 99ММ синий 0.32ММ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 65"

    "Стержень гелевый Attache 139ММ синий 0.5ММ"

    Кол-во: 101.000

    "Позиция 66"

    "Грифели Attache 0.5ММ НВ 30ШТ микрографические"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 67"

    "Стержень микрографический ICO черный 12 грифелей 0.5ММ HB"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 68"

    "Этикетка ProMega Label самоклеящаяся 210х297ММ белый глянцевый бумага матовая 25ШТ 1 штука на листе A4 75233"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 69"

    "Стикер с клеевым краем Attache 76x76ММ голубые пастельные 100ЛИСТ"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 70"

    "Текстмаркер Attache Palette 1-5ММ желтый 426884"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 71"

    "Стикер Post-it Радуга плюс 76х76ММ 4 цвета неоновые 6 блоков по 100ЛИСТ 70Г/КВ.М 738391"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 72"

    "Стикер клейкий Комус 38x51ММ 4 цвета неоновые 12 блоков по 100ЛИСТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 73"

    "Стикер с клеевым краем Комус 76x76ММ неоновые 400ЛИСТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 74"

    "Точилка Attache Selection электрическая 1 отверстие пластик черный/белый 397796"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 75"

    "Файл-вкладыш Комус гладкий 180МКМ А4 бесцветный 5ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 76"

    "Файл-вкладыш Attache с перфорацией 40МКМ А4 100ШТ"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 77"

    "Шило канцелярское большое Рантис РКШ 01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Этикетка ProMega Label 105х57ММ белая бумага матовая 25ШТ 10ШТ на листе А4"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 79"

    "Этикетка ProMega Label 70х37ММ белая бумага матовая 10ШТ 24ШТ на листе А4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Папка-уголок Е-310 A4 жесткий пластик зеленая прозрачная 180МКМ 10ШТ 627971"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 81"

    "Папка-уголок Attache A4 жесткий пластик белая матовая 180МКМ 10ШТ до 40ЛИСТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Папка архивная на завязках с гребешками Дело А4 50ММ форма 21"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 83"

    "Продукция Набор самоклеящихся букв для разделителей 210х297ММ синий, 230 букв на листе А4 10ЛИСТ 614858"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 84"

    "Лоток офисный Attache вертикальный черный пластик ширина 235ММ 3 отделения 683958"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 85"

    "Зажим для бумаги Attache металл 41ММ черный 12ШТ до 200ЛИСТ 509189"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 86"

    "Дырокол Attache 30ЛИСТ металл 2 черный 5.5ММ с линейкой 618136"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 87"

    "Бумага для широкоформатных принтеров MEGA Engineer InkJet 45Мх841ММ 80г/м2 98% CIE"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 88"

    "Бумага для широкоформатных принтеров MEGA Engineer InkJet А2/420ммx45м, втулка 50,8мм 80г/м2"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 89"

    "Стиратель для досок резиновый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 90"

    "Бумага для флипчартов Attache в клетку 50ШТ 1ШТ 67.5х98СМ белая 80г/м2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 91"

    "Блокнот Attache на спирали А4 синий Plastic 80ЛИСТ в клетку, 203х290 204992"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 92"

    "Бумага для копировально-множительной техники IQ Economy A3 80Г/М² 146ПРОЦ 500ЛИСТ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 93"

    "Блок для записей Attache 90×90×90ММ белый кубик запасной"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 94"

    "Блок для записей Attache Эконом 90х90x90ММ 60Г/КВ.М белый в прозрачном боксе 314591"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 95"

    "Блок для записей Attache Fantasy 90x90x50ММ 80Г/КВ.М белый 354656"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 96"

    "Бумага для копировально-множительной техники Color Copy A A4 200г/м2 0.2ММ 161ПРОЦ 250ЛИСТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 97"

    "Бизнес-тетрадь Attache А4 96ЛИСТ спираль клетка серый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 98"

    "Держатель для бейджа ProMega Office голубой атласная ткань с карабином тесьма 45СМх10ММ 388131"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 99"

    "Бланк бухгалтерский "Личная карточка" формат А3, форма Т-2 (50шт)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 100"

    "Бейдж вертикальный Mega Label для карточек 54х90ММ прозрачный мягкий 388103"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 101"

    "Антистеплер Комус для скоб №10,24/6,26/6 черный"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 102"

    "Бумага инженерная широкоформатная HP Inkjet BondPaper-univer А0+ 36"/914ММx45.7М 80г/м2 Q1397A"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 103"

    "Зажимы для бумаг Комус 19ММ черные"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 104"

    "Зажимы для бумаг Комус металл 32ММ черные 12ШТ"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 105"

    "Игла канцелярская для прошивки 100ММ ЗШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 106"

    "Калькулятор настольный Canon AS-888 16 разрядный чёрный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 107"

    "Калькулятор бухгалтерский настольный Citizen SDC-888XBL 12-разрядный синий 305719"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 108"

    "Карандаш механический Attache Economy 0.5ММ синий пластик с ластиком 730859"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 109"

    "Карандаш заточенный с ластиком Attache Colorful НВ"

    Кол-во: 53.000

    "Позиция 110"

    "Карандаш Kores чернографитный с ластиком трёхгранный НВ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 111"

    "Карандаш Комус Констуктор Эксперт чернографитный заточенный шестигранный дерево 3В коричневый 177ММ 266185"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 112"

    "Клей канцелярский Kores красный 8ММх10М флакон с роллером"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 113"

    "Клей ПВА Attache 85Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 114"

    "Клей-карандаш Attache основа ПВП 15Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 115"

    "Клей-карандаш Attache 20Г"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 116"

    "Линейка Комус 30СМ пластик прозрачная 2ШТ/УПАК"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 117"

    "Ластик Koh-I-Noor универсальный каучук 60х20х7ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 118"

    "Лента клейкая Attache Selection 25ММх12М прозрачная канцелярская, двусторонняя переклеиваемая 385954"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 119"

    "Лента клейкая Scotch 144SS-ENG ЗМ 19ММx7.62М прозрачная на диспенсере"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 120"

    "Лента клейкая Комус 19ММx33М канцелярская"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 121"

    "Лента клейкая Комус 50ММx100М 50МКМ упаковочная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 122"

    "Закладка клейкая Attache 5 цветов по 20ЛИСТ"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 123"

    "Закладка клейкая Attache 25х45ММ желтый 25ЛИСТ"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 124"

    "Кнопки канцелярские силовые для пробковой доски Аttache 30ШТ пластиковые в ассортименте"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 125"

    "Конверт почтовый ForPost С4 белый стрип 229х324ММ 50шт/упак печать «Куда-Кому»"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 126"

    "Лоток офисный универсальный веерный черный 6 отделений для бумаг"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 127"

    "Корректор жидкость (штрих) на быстросохнущей основе Attache 20МЛ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 128"

    "Корректор лента Attache 5ММх13М 777"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 129"

    "Краска штемпельная Attache синяя 45МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 130"

    "Ластик Pilot EE-101 виниловый 613171"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 131"

    "Линейка Attache 30СМ металл"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 132"

    "Линейка СТАММ ЛН32 30СМ прозрачная флуоресцентная крашеная шкала"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 133"

    "Линейка Attache 40СМ металл стальной двусторонняя 514968"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 134"

    "Лоток офисный Attache Космос горизонтальный черный пластик высота 60ММ 1ШТ 1 отделение 731881"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 135"

    "Лоток офисный Attache горизонтальный черный решетчатый 484395"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 136"

    "Лоток офисный Стамм Strong горизонтальный серый пластик 80х240ММ на металлических стержнях 3ШТ 3 отделения 374923"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 137"

    "Лупа Attache черная x7 90ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 138"

    "Магниты для досок Комус 20ММ синий 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 139"

    "Маркер Attache перманентный двусторонний круглый пластик 1ММ черный для CD 867247"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 140"

    "Набор маркеров Attache 1-3ММ 4 цвета для доски"

    Кол-во: 9.000

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