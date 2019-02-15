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    Поставка ОНТМ (Насос вакуумный, компрессор)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85143Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85143

    Наименование закупки

    Поставка ОНТМ (Насос вакуумный, компрессор)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 12:40

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_НКО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ОНТМ (Насос вакуумный, компрессор)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 07:30 GMT +315.02.2019 07:3015.02.2019 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85143Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ОНТМ (Насос вакуумный, компрессор)

    Начальная цена

    239 375,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, панель "Ж"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «Капитальное строительство за счет собственных средств. ОНТМ» а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 90 календарных дней после наступления наиболее поздней из следующих дат: - дата подписания Сторонами Акта сверки взаимных расчетов; - дата получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры. » (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «Капитальное строительство за счет собственных средств. ОНТМ», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос вакуумный мембранный НВМ-20В 380В 5.5Л/С НТ2.960.034ТУ"

    Кол-во: 1.000

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