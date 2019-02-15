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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция помещений) для нужд филиала ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» - «Павловский противотуберкулезный диспансер».

    Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция помещений) для нужд филиала ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» - «Павловский противотуберкулезный диспансер».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85138Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85138

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция помещений) для нужд филиала ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» - «Павловский противотуберкулезный диспансер».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 13:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Юридический адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    Почтовый адрес

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Контактный телефон

    +7 8313 28-52-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    tbcsek@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция помещений) для нужд филиала ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» - «Павловский противотуберкулезный диспансер».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 00:00 GMT +315.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85138Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению дезинфекционных мероприятий (дератизация, дезинсекция помещений) для нужд филиала ГБУЗ НО «Дзержинский противотуберкулезный диспансер» - «Павловский противотуберкулезный диспансер».

    Начальная цена

    16 291,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Филиал ГБУЗ НО "ДПТД"-"Павловский противотуберкулезный диспансер": Нижегородская область, г. Павлово, ул. Привокзальная, д.2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата производится после подписания Сторонами акта выполненных работ в течение 20 банковских дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДПТД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД"

    Адрес местонахождения

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16,

    606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение дератизации открытых территорий"

    Кол-во: 0.500

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