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    Главная / Торги / Поставка малогабаритных уплотнителей

    Поставка малогабаритных уплотнителей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85123Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85123

    Наименование закупки

    Поставка малогабаритных уплотнителей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 11:45

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_через_ЭТП_ГПБ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка малогабаритных уплотнителей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 00:00 GMT +315.02.2019 00:0015.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85123Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка малогабаритных уплотнителей

    Начальная цена

    418 432,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Кирова, 19АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемого Товара по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ЗИП Уплотнители для ППГ 280х21/280х35 114ММ 280.218.200.1-04"

    Кол-во: 28.000

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