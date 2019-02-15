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Наименование закупки
Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 11:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 12:00 GMT +315.02.2019 12:0015.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85122Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.
Начальная цена
253 220,32
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634058, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Доставка до склада Грузополучателя: Томское ЛПУМГ, 634058, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стр. 1
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 8.000