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    Главная / Торги / Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.

    Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 12:0015.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85122

    Наименование закупки

    Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 11:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 12:00 GMT +315.02.2019 12:0015.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.

    Начальная цена

    253 220,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634058, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Доставка до склада Грузополучателя: Томское ЛПУМГ, 634058, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стр. 1

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка рентгеновская Р8Ф 30х40 100 листов"

    Кол-во: 8.000

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