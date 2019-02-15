Поставка рентген-пленки и комплектующих к ней для нужд Томского ЛПУМГ на 2019 год.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Доставка до склада Грузополучателя: Томское ЛПУМГ, 634058, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, стр. 1