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    Главная / Торги / Оказание услуг дезинсекции

    Оказание услуг дезинсекции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.02.2019 09:0018.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85112Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85112

    Наименование закупки

    Оказание услуг дезинсекции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 11:53

    Документация процедуры

    Техническое_задание_дезинсеция.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

    Юридический адрес

    606260, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н ВОРОТЫНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО ВОРОТЫНЕЦ, УЛ КОСМОНАВТОВ, 9,

    Почтовый адрес

    606260 Нижегородская область Воротынский район р.п. Воротынец ул. Космонавтов д.9

    Контактный телефон

    +7 83164 2-24-13

    Факс

    +7 83164 2-27-12

    Адрес электронной почты

    vorotcrb@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг дезинсекции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.02.2019 09:00 GMT +318.02.2019 09:0018.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85112Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг дезинсекции

    Начальная цена

    92 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов д.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит ежемесячно оплату в безналичной форме не более чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, предоставленных Исполнителем, на основании надлежащим образом оформленных счета и/или счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

    Адрес местонахождения

    606260, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н ВОРОТЫНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО ВОРОТЫНЕЦ, УЛ КОСМОНАВТОВ, 9,

    606260 Нижегородская область Воротынский район р.п. Воротынец ул. Космонавтов д.9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение дезинсекции Борьба с насекомыми (тараканы, блохи, клопы, мухи)"

    Кол-во: 84000.000

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