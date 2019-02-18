Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик производит ежемесячно оплату в безналичной форме не более чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, предоставленных Исполнителем, на основании надлежащим образом оформленных счета и/или счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.