www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг дезинсекции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 11:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606260, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н ВОРОТЫНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО ВОРОТЫНЕЦ, УЛ КОСМОНАВТОВ, 9,
Почтовый адрес
606260 Нижегородская область Воротынский район р.п. Воротынец ул. Космонавтов д.9
Контактный телефон
+7 83164 2-24-13
Факс
+7 83164 2-27-12
Адрес электронной почты
vorotcrb@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг дезинсекции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.02.2019 09:00 GMT +318.02.2019 09:0018.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85112Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг дезинсекции
Начальная цена
92 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов д.9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит ежемесячно оплату в безналичной форме не более чем в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг, предоставленных Исполнителем, на основании надлежащим образом оформленных счета и/или счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ВОРОТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
Адрес местонахождения
606260, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н ВОРОТЫНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПО ВОРОТЫНЕЦ, УЛ КОСМОНАВТОВ, 9,
606260 Нижегородская область Воротынский район р.п. Воротынец ул. Космонавтов д.9
Кол-во: 84000.000