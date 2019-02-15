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Наименование закупки
Поставка технических газов по статье ПЭН для нужд ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 10:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка технических газов по статье ПЭН для нужд ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 08:30 GMT +315.02.2019 08:3015.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85088Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка технических газов по статье ПЭН для нужд ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ"
Начальная цена
191 937,07
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352024, Краснодарский край, Кущевский район, с.НовомихайловскоеРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В случае если контрагент не является СМСП оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком первичных документов. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком первичных документов.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 181.000