Поставка технических газов по статье ПЭН для нужд ООО "Газпром ПХГ" "Кущевское УПХГ"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В случае если контрагент не является СМСП оплата по Договору производится в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком первичных документов. В случае если контрагент является субъектом МСП - Оплата по Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки Товара и предоставления Поставщиком первичных документов.