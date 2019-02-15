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    Главная / Торги / Поставка батареек Duracell

    Поставка батареек Duracell

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85077Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85077

    Наименование закупки

    Поставка батареек Duracell

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 09:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка батареек Duracell

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 08:00 GMT +315.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85077Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка батареек Duracell

    Начальная цена

    16 524,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке. Максимальная цена указана с учётом НДС. Товар должен соответствовать описанию в комментариях Заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic АА (LR6) 1.5В 1500 мА-ч 18ШТ"

    Кол-во: 17.000

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