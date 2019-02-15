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    Главная / Торги / Услуги по реализации оздоровительных путевок

    Услуги по реализации оздоровительных путевок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85074Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85074

    Наименование закупки

    Услуги по реализации оздоровительных путевок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 09:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Услуги по реализации оздоровительных путевок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 08:00 GMT +315.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85074Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по реализации оздоровительных путевок

    Начальная цена

    227 648,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 дней с момента подписания отчета агента

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по бронированию туристических поездок Услуги туристических агентств ООО "ТУРОПЕРАТОР ГЕО-ТУР""

    Кол-во: 90.000

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    Прием заявок:
    15.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    114 912
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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