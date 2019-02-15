Условия договора

Адрес поставки

Оренбургская область, Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.Рассчитать логистику >