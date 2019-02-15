Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 85060 Наименование закупки Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Организатор Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ Юридический адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16, Почтовый адрес 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16 Контактный телефон +7 495 719-20-37 Факс Адрес электронной почты A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru Ф.И.О. контактного лица Чистикова Ирина Михайловна Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Коми Республика Ключевые слова: питание, ремонт

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Список лотов Лот Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г. Этапы закупочной процедуры Дата предоставления ответа на запрос 15.02.2019 13:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок 85060 Дата и время окончания срока приема заявок Текущий статус На рассмотрении поставщика Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г. Начальная цена 416 400,00 Валюта RUB Условия договора Адрес поставки Коми Республика, г. УхтаРассчитать логистику > Условия оплаты и доставки Местом оказания услуг (выполнения работ) является место расположения Исполнителя. Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ). Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики, с которыми заключается договор Наименование заказчика ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ Адрес местонахождения 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16, 117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16 Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей" Кол-во: 354.000