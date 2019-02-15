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    Главная / Торги / Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 13:0015.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85060Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85060

    Наименование закупки

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 09:05

    Документация процедуры

    №1-проект_договора_ТОиТР_2019_г.doc

    Расчет_НМЦ_ТО_и_ТР_отечеств_Ухтинский_филиал.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    питание, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 13:00 GMT +315.02.2019 13:0015.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85060Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.

    Начальная цена

    416 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. УхтаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Местом оказания услуг (выполнения работ) является место расположения Исполнителя. Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и текущий ремонт грузовых автомобилей"

    Кол-во: 354.000

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