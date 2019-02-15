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Наименование закупки
Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 09:05
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 13:00 GMT +315.02.2019 13:0015.02.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85060Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проведению технического обслуживания и ремонта автомобилей и автобусов отечественного производства для нужд филиала "Ухтинское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание" в г. Ухта в 2019 г.
Начальная цена
416 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, г. УхтаРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Местом оказания услуг (выполнения работ) является место расположения Исполнителя. Расчеты за оказанные услуги (выполненные работы) производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня приемки оказанных услуг (выполненных работ).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 354.000