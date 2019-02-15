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    Главная / Торги / Заправка картриждей

    Заправка картриждей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85059Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85059

    Наименование закупки

    Заправка картриждей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    12.02.2019 08:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-19-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Порякова Наталья Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заправка картриждей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 08:00 GMT +315.02.2019 08:0015.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85059Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка картриждей

    Начальная цена

    2 694,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, р.п. Шатки, ул. Федеративная, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата безналичным расчетом. Удаленность от учреждения не более 3 км.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ШАТКОВСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, р.п. Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по заправке картриджей для оргтехники включает в себя чистку картриджа от старого тонера, засыпка нового тонера, замена либо прошивка чипа (если имеется)"

    Кол-во: 4.000

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