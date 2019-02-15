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Наименование закупки
Поставка тонер-картриджей и фотобарабанов для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 07:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка тонер-картриджей и фотобарабанов для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 10:30 GMT +315.02.2019 10:3015.02.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85041Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тонер-картриджей и фотобарабанов для оргтехники Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2019г.
Начальная цена
328 361,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургский филиал ООО "Газпромтранс", 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. Автодороги Оренбург-Самара. КПП 563843001, ИНН 7728262893 ,ОКПО 14822266 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Без предоплаты, без аванса, оплата в течение 60 дней с момента получения Товара на складе Покупателя. Транспортные расходы входят в стоимость продукции
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 4.000