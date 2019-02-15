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Наименование закупки
Разработка сметной документации ресурсным способом с использованием сборников АО «Газпром промгаз» по объекту «Терминал по хранению и отгрузке СПБТ в районе г. Куйбышева. Объекты ЖД хозяйства» для нужд ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
12.02.2019 06:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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Разработка сметной документации ресурсным способом с использованием сборников АО «Газпром промгаз» по объекту «Терминал по хранению и отгрузке СПБТ в районе г. Куйбышева. Объекты ЖД хозяйства» для нужд ОАО «Томскгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
15.02.2019 07:00 GMT +315.02.2019 07:0015.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85037Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка сметной документации ресурсным способом с использованием сборников АО «Газпром промгаз» по объекту «Терминал по хранению и отгрузке СПБТ в районе г. Куйбышева. Объекты ЖД хозяйства» для нужд ОАО «Томскгазпром»
Начальная цена
500 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, Томск, ул. Большая Подгорная, 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата работ производится на 30 день от даты подписания акта приема-передачи выполненных работ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 1.000