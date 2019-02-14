Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ", код стройки 056-2001102.

    Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ", код стройки 056-2001102.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85032Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85032

    Наименование закупки

    Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ", код стройки 056-2001102.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 18:35

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ", код стройки 056-2001102.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 00:00 GMT +314.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85032Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аппарата телефонного для выполнения работ по капитальному строительству и реконструкции на объектах, входящих в состав стройки "Реконструкция 6-ти ГИС Карпинского ЛПУ", код стройки 056-2001102.

    Начальная цена

    99 792,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Согласно спецификации к договоруРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно спецификации к договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон взрывозащищенный ТАШ1-11А"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 265537
    Поставка источников бесперебойного питания и телефонных аппаратов на объект "Газопровод-отвод Галич-Мантурово-Шарья Костромской области" для нужд ООО "Газпром инвест"
    Поставка источников бесперебойного питания и телефонных аппаратов на объект "Газопровод-отвод...
    265537
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    52 732
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Ценовой запрос № 77828
    Поставка аппаратов телефонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Поставка аппаратов телефонных для нужд ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    77828
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Ценовой запрос № 78215
    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
    Поставка радиостанций и комплектующих к ним для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
    78215
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 20:00(GMT+03:00)
    411 241
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 78796
    Поставка товаров
    Поставка товаров
    78796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    13 554
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 80845
    142-18 Топчев телефоны
    142-18 Топчев телефоны
    80845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    332 917
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
    Ценовой запрос № 84927
    Поставка телефонов
    Поставка телефонов
    84927
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    1 583
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить