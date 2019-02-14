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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для нужд Оренбургского УИРС

    Поставка электротехнической продукции для нужд Оренбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85003Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    85003

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для нужд Оренбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 18:04

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_материалов_через_ЭТП_ГПБ__2018_с_СКЗ_+_Налоговая.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнической продукции для нужд Оренбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 00:00 GMT +314.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 85003Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для нужд Оренбургского УИРС

    Начальная цена

    417 330,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Российская Федерация, 460503, Оренбургская область, Оренбургский район, 2,5 км восточнее села Дедуровка Грузополучатель: Оренбургское УИРС филиал ООО «Газпром подземремонт Уренгой».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется безналичными денежными средствами путем перечисления их на счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента поставки Товара Способ доставки: автотранспортом за счет собственных средств Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус металлический ЩМП-4-0 GARANT 800х650х250ММ IP65 У1 806093 IEK"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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