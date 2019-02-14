Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка газов технических г. Тюмень

    Поставка газов технических г. Тюмень

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 16:0014.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84999Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84999

    Наименование закупки

    Поставка газов технических г. Тюмень

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газов технических г. Тюмень

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 16:00 GMT +314.02.2019 16:0014.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84999Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газов технических г. Тюмень

    Начальная цена

    2 870 256,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО "Газпром трансгаз Сургут",625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 12Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой включая внешний осмотр баллонов. Доставка баллонов под заправку осуществляется транспортом Покупателя. 2. Технические газы выбираются по мере производственной необходимости. 3. Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 30 дней с момента приемки ТМЦ на складе Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислород газообразный технический 2 сорт баллон ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 673.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «Дальтрансгаз»
    Ценовой запрос № 263386
    Поставка технических газов
    Поставка технических газов
    263386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 265706
    Поставка чистых газов и баллонов
    Поставка чистых газов и баллонов
    265706
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Ценовой запрос № 263446
    Поставка технических газов для нужд Ивановского ЛПУ МГ
    Поставка технических газов для нужд Ивановского ЛПУ МГ
    263446
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ивановская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 76875
    Поставка кислорода для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка кислорода для нужд филиалов ООО "Газпром добыча Краснодар"
    76875
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    499 716
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 79059
    Поставка азота жидкого
    Поставка азота жидкого
    79059
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    236 404
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79583
    Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Уренгойского УИРС
    79583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    254 648
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79585
    Поставка технических газов для нужд Надымского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Надымского УИРС
    79585
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    227 980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 79760
    Поставка технических газов для нужд Астраханского УИРС
    Поставка технических газов для нужд Астраханского УИРС
    79760
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    272 955
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить