Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой включая внешний осмотр баллонов. Доставка баллонов под заправку осуществляется транспортом Покупателя. 2. Технические газы выбираются по мере производственной необходимости. 3. Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 30 дней с момента приемки ТМЦ на складе Покупателя