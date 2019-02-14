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Наименование закупки
Поставка газов технических г. Тюмень
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 15:51
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка газов технических г. Тюмень
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 16:00 GMT +314.02.2019 16:0014.02.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84999Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газов технических г. Тюмень
Начальная цена
2 870 256,33
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО "Газпром трансгаз Сургут",625047, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 5 км Старого Тобольского тракта, 12Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой включая внешний осмотр баллонов. Доставка баллонов под заправку осуществляется транспортом Покупателя. 2. Технические газы выбираются по мере производственной необходимости. 3. Оплата поставленной продукции осуществляется в течение 30 дней с момента приемки ТМЦ на складе Покупателя
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 673.000