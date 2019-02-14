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Наименование закупки
Закупка воды питьевой для Касимовского УПХГ 2019.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 15:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка воды питьевой для Касимовского УПХГ 2019.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 10:00 GMT +314.02.2019 10:0014.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84979Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка воды питьевой для Касимовского УПХГ 2019.
Начальная цена
116 005,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Рязанская область, Рязанская обл., Касимовский р-н, п/о Крутоярский, Касимовское УПХГ, тел.(49131) 5-11-00. доб. 60-280, 60-243.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Товар сертифицирован и ранее не используемый. Оплата в течении 30-60 дней с момента поставки. Доставка силами поставщика в адрес заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 702.000