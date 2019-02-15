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    Главная / Торги / Поставка автошин для Уренгойского УИРС

    Поставка автошин для Уренгойского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.02.2019 09:3015.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84976Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84976

    Наименование закупки

    Поставка автошин для Уренгойского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 15:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка автошин для Уренгойского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.02.2019 09:30 GMT +315.02.2019 09:3015.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84976Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автошин для Уренгойского УИРС

    Начальная цена

    374 491,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Новый Уренгой БПО Уренгойского УИРСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа 30 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина индустриальная 29,5/75R25 БЕЛ-26"

    Кол-во: 6.000

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