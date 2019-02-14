Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка канц товаров

    Закупка канц товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 08:0014.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84969Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84969

    Наименование закупки

    Закупка канц товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 15:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Контактный телефон

    +7 83164 2-11-61

    Факс

    +7 83164 2-25-32

    Адрес электронной почты

    cpmcp@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка канц товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 08:00 GMT +314.02.2019 08:0014.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84969Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка канц товаров

    Начальная цена

    7 588,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606260, п. Воротынец, пл. Советская, д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счет по факту поставки. Доставка до адреса заказчика за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Скрепки канцелярские 50ММ металлические 50ШТ"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ФОНД МИК
    Ценовой запрос № 263801
    Поставка канцелярских товаров, хозяйственных товаров и МБП для нужд Фонда МИК. Проект "Канцелярские товары 1-2022"
    Поставка канцелярских товаров, хозяйственных товаров и МБП для нужд Фонда МИК. Проект...
    263801
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    563 746
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить