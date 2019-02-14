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    Главная / Торги / Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.02.2019 09:0014.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84963Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    84963

    Наименование закупки

    Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.02.2019 14:43

    Документация процедуры

    Договор_блок_управления_ПАЭС.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.02.2019 09:00 GMT +314.02.2019 09:0014.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84963Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка блока управления газотурбинных электростанций ПАЭС для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    55 833,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деталь Блок 4674А для управления реверсивным электромеханизмом"

    Кол-во: 1.000

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