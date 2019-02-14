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Наименование закупки
Поставка расходных материалов для ризографа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
11.02.2019 14:41
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51
Почтовый адрес
603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51
Контактный телефон
+7 831 256-18-96
Факс
+7 831 256-62-17
Адрес электронной почты
zakupki@hosp13.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для ризографа
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.02.2019 00:00 GMT +314.02.2019 00:0014.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 84959Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для ризографа
Начальная цена
9 012,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Патриотов, 51Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка на склад заказчика. Без предоплаты. Оплата согласно условиям договора (контракта).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №13 АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА"
Адрес местонахождения
603018, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Патриотов, 51
Кол-во: 2.000